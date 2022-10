Tarcísio Gomes de Freitas é eleito governador de São Paulo

Ex-ministro da Infraestrutura tinha 55,30% dos votos válidos com 99,49% das urnas apuradas no Estado

WILL DIAS/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Tarcísio de Freitas votou em São José dos Campos | WILL DIAS/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO



O ex-ministro do Trabalho e da Previdência Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) foi eleito o novo governador de São Paulo, com 55,30% dos votos válidos, contra 44,70% de Fernando Haddad (PT). A confirmação da vitória republicana acontece após apuração de 99,49% das urnas eletrônicas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A eleição deste domingo, 30, confirma o protagonismo de Tarcísio de Freitas na disputa ao maior colégio eleitoral do país. No primeiro turno, o ex-ministro representou uma virada surpreendente ao garantir o primeiro lugar no Estado, com 35,70% dos votos válidos, indo contra as projeções dos principais institutos de pesquisas, que apontavam Haddad como favorito para o Palácio dos Bandeirantes. Desde a virada nas urnas, Tarcísio se manteve como primeiro colocado em todos os levantamentos seguintes e chegou a liderar com 49% dos votos válidos – que excluem brancos e nulos -, uma vantagem de nove pontos percentuais.

A eleição deste domingo também representa uma renovação política para São Paulo. Pela primeira vez em quase 30 anos, o candidato vitorioso não pertence ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), legenda que esteve à frente do Estado paulista desde 1994, quando Mário Covas foi eleito governador, com 56,12% dos votos. Desde então, outros três tucanos se alternaram no poder: Covas foi reeleito para mais um mandato (1999-2002); Geraldo Alckmin (2003-2006); José Serra eleito em primeiro turno (2007-2010); Geraldo Alckmin também em turno único (2011-2014) e, na eleição seguinte, reeleito para mais um mandato (2015-2018); e João Doria (2019-2021), que renunciou ao cargo para disputar a presidência da República no pleito deste ano, deixando o Palácio dos Bandeirantes com Rodrigo Garcia (PSDB), que governa o Estado até o fim de dezembro, encerrando a dinastia tucana.

Quem é Tarcísio Gomes de Freitas?

Apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas teve como experiência mais recente a chefia do Ministério da Infraestrutura, cargo que ocupou até 31 de março deste ano. No entanto, uma rápida análise de histórico do candidato republicano mostra contribuições a governos anteriores, inclusive do Partido dos Trabalhadores (PT). Natural do Rio de Janeiro, Tarcísio tem 47 anos e é engenheiro civil formado pelo Instituto Militar de Engenharia (IME) com mestrado e engenharia de transportes pela mesma instituição. Sua primeira experiência de currículo foi cargo de engenheiro do Exército, de 2002 a 2008, com destaque para experiência de um ano no Haiti, quando chefiou a seção técnica da Companhia de Engenharia de Força de Paz. Anos depois, de 2008 a 2011, foi coordenador-geral de auditoria na CGU, sendo então convidado para integrar a equipe de governo da então presidente Dilma Rousseff (PT), como diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), onde permaneceu até 2015, sendo também diretor geral substituto. Tarcísio de Freitas também tem experiência como consultor legislativo da Câmara dos Deputados e como secretário de coordenação de projetos do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), responsável pelo programa de privatizações, concessões e desestatizações, último cargo ocupado antes de assumir a pasta da Infraestrutura, no início do governo Bolsonaro, em janeiro de 2019. Como candidato e agora futuro governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas defende como suas principais bandeiras o investimento em tecnologias de segurança; fim do uso de câmeras nos uniformes policiais; políticas públicas voltadas ao emprego e renda; obras; privatizações e programas habitacionais, além da defesa do agronegócio no Estado.