TRE-SP determina remoção de vídeo de Kid Bengala do TikTok por conter ‘conotação sexual’

Na publicação, o candidato a deputado federal faz trocadilhos e insinuações sexuais

Reprodução/Instagram/kidbengalakb Kid Bengala é candidato a deputado federal pelo União Brasil



O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) determinou, nesta quarta-feira, 14, que o candidato a deputado federal Clóvis Basílio dos Santos (União Brasil), mais conhecido como Kid Bengala, remova do TikTok um vídeo da campanha eleitoral. Na publicação, o candidato faz trocadilhos com conotação sexual. “Como o Lucas, como o seu João, como o José, como o Ricardo, também como a Flávia, como a Maria, como a Joice, enfim, eu, como todos os brasileiros e brasileiras, estou de saco cheio de tantas sacanagens da política. Por isso, como você, resolvi inovar para meter o pau nessa bagunça. Pode apostar que eu vou entrar é com tudo”, afirma durante o vídeo, fazendo movimentos com insinuações sexuais. O TRE-SP recebeu pedido da Procuradoria Regional Eleitoral para ordenar a exclusão do vídeo. Na solicitação, a Procuradoria diz que o conteúdo tem conotação sexual, é ofensivo e contém gesticulação vulgar, além de argumentar que fere a imagem de homens e mulheres e extrapola os limites da liberdade de expressão. Kid Bengala informou que vai cumprir a determinação do TRE. Contudo, ele descartou que o vídeo tivesse intenção de ofensa.