TSE emite zerésima do 2º turno e comprova integridade dos sistemas antes da votação

Relatório atesta que o sistema é seguro e que não há fraudes; no domingo, 30, as seções eleitorais emitem a zerésima de cada urna

Kevin David/A7 Press/Estadão Conteúdo - 25/09/2022 Urna eletrônica e cabine eleitoral exposta no Tribunal Regional Eleitoral, na regiao central da cidade de São Paulo, na tarde de domingo, 25 de setembro de 2022



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) emitiu neste sábado, 29, véspera do segundo turno, a zerésima das urnas eletrônicas para comprovar a integridade dos sistemas antes da votação, que será realizada no domingo, 30. A emissão, realizada no subsolo do edifício-sede da Corte, em Brasília, foi aberta à imprensa e contou com representantes da Polícia Federal, Procuradoria Geral Eleitoral (PGE), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Forças Armadas, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e dos partidos políticos PV, PCdoB e Cidadania. Durante o evento, foram aferidos os sistemas de Gerenciamento de Totalização (SISTOT), Receptor de Arquivos de Urnas (RecArquivos), Informação de Arquivos de Urna (InfoArquivos) e Transportador WEB, e a equipe atestou que correspondem aos lacrados no TSE em setembro. Também não foram identificados problemas durante as operações. O relatório, importante para contestar não haver fraudes, foi impresso na presença de todos e comprovou que não há votos computados para nenhum dos candidatos. Em entrevista aos jornalistas, o secretário de TI do Tribunal, Júlio Valente, lembrou que esses sistemas passaram por uma etapa de fiscalização por diversas entidades durante um ano. “Todos puderam vir ao TSE acompanhar o desenvolvimento dos sistemas e, a partir daí, nós lacramos aquilo que foi fiscalizado, acompanhado efetivamente por todas as instituições fiscalizadoras”, afirmou, ao acrescentar que “o que nós comprovamos agora é que, aquilo que está sendo de fato executado, os sistemas que estão no ar, são aqueles que foram lacrados”. A zerésima é um relatório emitido antes da votação que comprava não haver nenhum voto contabilizado nas urnas eletrônicas para nenhum dos candidatos. No domingo, 30, antes da votação começar, cada urna eletrônica vai emitir um relatório comprovando que não existe voto no equipamento.