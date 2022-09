TSE habilita 448 candidatos com deficiência para a disputa das eleições 2022

Outros 28 candidatos com deficiência se registraram, mas tiveram o pedido indeferido

De 27 mil candidaturas aptas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as eleições 2022, 448 delas apontam que o candidato ou a candidata tem algum tipo de deficiência. Além deles, 28 candidatos também com deficiência foram registrados, mas a Justiça Eleitoral indeferiu a candidatura. Deste total, incluindo tanto os pedidos deferidos quanto os indeferidos, 264 disseram ter deficiência física, ou seja, 53,66%. Outros 115 (23,37%) apontaram ter deficiência visual. Candidatos também informaram possuir deficiência auditiva (59), autismo (13) e de outro tipo (41). Em relação ao gênero dessas candidaturas, 306 são homens, 169 são mulheres e um não foi informado. Entre os candidatos com deficiência aptos a concorrer a eleição está a senadora por São Paulo e candidata a vice-presidente da República, Mara Gabrilli (PSDB), da chapa com a candidata à Presidência, Simone Tebet (MDB). Nesta quarta-feira, 21, o Brasil comemora o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A data foi instituída pela Lei nº 11.133/2005, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade.