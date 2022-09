TSE suspende campanha que atrela Tebet à morte de crianças e indígenas

Pedido foi realizado pela candidata do MDB à presidência da República e foi atendido em partes pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino, da Corte eleitoral

Flickr / Simone Tebet - 28/08/2022 Senadora Simone Tebet (MDB-MS) é senadora e candidata à Presidência da República



O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estabeleceu nesta sexta-feira, 2, que as campanhas eleitorais que atrelem a candidata Simone Tebet (MDB) à morte de indígenas e de crianças sejam suspensas. A decisão do magistrado, a qual a equipe de reportagem da Jovem Pan teve acesso, atende a um pedido da própria candidata, que argumentou que o Partido da Causa Operária (PCO) veiculou uma propaganda em que o candidato ao governo do Mato Grosso do Sul, Magno Souza, a associou aos óbitos infantis. “Evidenciou a representante, ainda, o perigo na demora da prestação jurisdicional, tendo indicado que a manutenção da divulgação das declarações atacadas durante o período eleitoral pode, teoricamente, ter repercussão na sua imagem de candidata, porquanto, em ao menos uma das publicações capazes de enodoá-la, há expressa referência à sua candidatura, apresentada como ‘da Terceira Via'”, ressaltou o ministro. Caso a determinação não seja cumprida nas próximas 24 horas, haverá multa diária para a sigla e ao candidato. Sanseverino, no entanto, não proibiu os alvos da ação de publicarem propagandas semelhantes.