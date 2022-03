União Brasil anuncia candidato próprio à Presidência da República

Em propaganda que irá ao ar nesta quinta-feira, partido afirma que terá um postulante ao Palácio do Planalto, mas não revela nome de representante escolhido pela legenda

Reprodução/Facebook/União Brasil União Brasil é fruto da fusão entre o PSL e o Democratas



Em comercial que irá ao ar nesta quinta-feira, 10, o União Brasil, resultado da fusão entre DEM e PSL, afirma que terá um candidato próprio à Presidência da República. Obtida pela Jovem Pan, a peça publicitária defende a liberdade de “apresentar ao Brasil um novo caminho”, onde a democracia é “inegociável”, a liberdade econômica, “uma realidade”, e a justiça social, “um compromisso”. No vídeo de 30 segundos, aparecem o ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia ACM Neto, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a senadora Soraya Thronicke (MS) e o deputado federal Luciano Bivar (PE). A propaganda não revela o nome do candidato escolhido pela legenda.

Apesar do anúncio, nos bastidores, o partido se movimenta para formar um bloco com candidatura única ao lado do PSDB, legenda que tem João Doria (PSDB) como pré-candidato à Presidência, e com MDB, que tem a senadora Simone Tebet (MS) como postulante ao cargo. Dentro do União Brasil, há, também a ala que vê com entusiasmo a candidatura de Sergio Moro (Podemos) – o ex-juiz da Lava Jato chegou a negociar sua filiação ao União Brasil, mas, segundo aliados, é mais provável que ele permaneça no Podemos. Em linhas gerais, os quadros da nova legenda, que possui a maior fatia do fundo eleitoral, defendem que as forças da chamada terceira via se unam em torno da postulação mais bem colocada nas pesquisas de intenção de voto. “Precisamos ter uma única via para confrontar essa polarização. Não podemos ter, em hipótese nenhuma, terceira, quarta, quinta e sexta via. Lá na frente, as coisas vão afunilar”, disse à Jovem Pan o vice-líder do União na Câmara dos Deputados, Júnior Bozzella (SP). Antes da fusão, o DEM lançou o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta na corrida pelo Palácio do Planalto, enquanto o PSL planejava ter o presidente da sigla, Luciano Bivar, como candidato.