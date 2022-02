Vantagem de Lula para Bolsonaro no 1º turno cai cinco pontos em um mês

PoderData aponta que o petista venceria todos os seus adversários em um possível segundo turno; Moro e o atual chefe do Executivo são os opositores mais competitivos contra o ex-presidente

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO - 11/02/2022 e ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO FTA20220211029 - 11/02/2022 Vantagem de Lula para Bolsonaro no primeiro turno recuou cinco pontos percentuais em um mês



A pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira, 16, aponta que a vantagem de Lula (PT) para Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno das eleições de 2022 recuou 5 pontos percentuais em um mês. Em pesquisa realizada entre 13 a 15 de fevereiro, o petista aparece na liderança com 40% das intenções de voto. O atual presidente tem 31%, uma diferença de nove pontos. Há um mês, Lula marcava com 42% contra 28% de Bolsonaro. Em terceiro lugar aparece o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), com 9%, seguido de Ciro Gomes (PDT), com 4%. Moro oscilou dois pontos para cima, dentro da margem de erro. Ciro perdeu três pontos no intervalo. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), soma 3%. O deputado federal André Janones (Avante), 2%. O senador Alessandro Vieira (Cidadania) e o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD), têm 1%. A senadora Simone Tebet (MDB) e Felipe d’Avila (Novo) não pontuaram.

O levantamento ainda apontou que Lula venceria todos os seus adversários em um possível segundo turno. A vantagem do petista também diminuiu em relação há um mês. Hoje, Lula venceria seus opositores por ao menos 15 pontos percentuais. No mesmo período de janeiro, a dianteira era de pelo menos 22. Contra Bolsonaro, o petista venceria por 40% ante 35%. Em uma disputa com Moro, Lula levaria a melhor com 47% frente a 32% de Moro. Entre Lula e Ciro, o petista vence com 45% contra 22% do pedestista. Em um último cenário, Lula bate Doria por 46% diante de 18% do governador de São Paulo. Os dados da pesquisa foram coletados de 13 a 15 de fevereiro de 2022, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 3.000 entrevistas em 243 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança de 95%.