Wanderlei Barbosa é reeleito governador de Tocantins com 58,21% dos votos

Ronaldo Dimas (PL) ficou em segundo lugar com 22,77% dos votos e Paulo Morão (PT) teve 10,61%

Reprodução/Instagram/wanderleibarbosaoficial Governador Wanderlei Barbosa foi reeleito no Tocantins



Wanderlei Barbosa (Republicanos) foi reeleito neste domingo, 2, e seguirá como governador do Tocantins nos próximos quatro anos. Nas últimas pesquisas de intenção de voto, o então candidato despontou na frente dos seus principais adversários e isso se concretizou nas urnas. Wanderlei recebeu 433.148 votos válidos (58,21%), enquanto Ronaldo Dimas (PL), visto com o principal nome para um possível segundo turno, teve 170.021 votos. Já Paulo Mourão (PT), que nas pesquisas aparecia em terceira posição, teve o voto de 78.939 eleitores tocantinense. “Obrigado, Tocantins, por essa onda de paz e acolhimento! A esperança reina nos corações de quem ama o Tocantins e batalha diariamente por dias melhores! Política para mim sempre foi e será sobre isso! Vamos rumo a uma eleição onde a população é a real protagonista”, declarou o governador reeleito assim que os resultados das últimas pesquisas indicaram que ele, de fato, venceria no primeiro turno.

Na reta final da corrida eleitoral, o ex-deputado federal do PL que disputou o governo com Wanderlei chegou a protocolar uma ação de investigação judicial eleitoral no TRE acusando o adversário de contratar influenciadores digitais para fazer campanha a seu favor nas redes sociais. “Não podemos deixar o estado na mão de quem não respeita sequer o processo eleitoral. A verdade está aparecendo, cada vez mais clara. Não desperdice seu voto com quem não tem condições de governar o Tocantins”, declarou Dimas após fazer a denúncia. O governador reeleito, no entanto, não teve a candidatura cassada como foi solicitado pelo candidato do PL. Pouco antes desse episódio, Wanderlei lamentou o fato de adversários estarem tomando atitudes que ele definiu como “desesperadas”. “A nossa campanha está linda e nenhuma negatividade jogada irá nos atingir. O trabalho não vai parar e nós vamos seguir juntos”, declarou. Wanderlei também agradeceu a confiança das pessoas que abraçaram sua campanha: “É um projeto do povo e para o povo e não para grupos políticos! Com a força de Deus e o seu apoio, vou continuar governador do Tocantins. Aqui me criei, aqui criei meus filhos e aqui lutarei todos os dias pelo povo tocantinense. Esse estado é parte de mim”.