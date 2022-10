Wilson Lima confirma favoritismo e é reeleito governador do Amazonas

Com 99,79% das urnas apuradas, atual chefe de Estado tinha 56% dos votos válidos contra 43% do senador Eduardo Braga

Diego Peres/Secretaria de Comunicação do governo do Amazonas Wilson Lima governará o Amazonas por mais quatro anos



Wilson Lima (União Brasil) foi reeleito governador do Amazonas no segundo turno das eleições 2022, neste domingo, 30. Com 99,79% das urnas apuradas, o atual chefe de Estado tinha 56,66% dos válidos. Seu adversário na corrida eleitoral, o senador Eduardo Braga (MDB), que governou o Estado entre 2003 e 2010, tinha 43,34% dos votos. Lima conquistou mais que o dobro de votos do emedebista no primeiro turno (819.784, ante 401.817 do parlamentar), o que lhe garantiu uma ampla vantagem. Ele somou 42,82% dos votos válidos no Estado, contra 20,89% de Braga. Apesar do favoritismo apontado nas urnas na primeira etapa do pleito, o resultado final representa uma reviravolta na trajetória do político do União, que chegou a sofrer ameaça de impeachment em razão do colapso do sistema de saúde na capital, Amazonas, que resultou na falta de oxigênio em hospitais e unidades de saúde no momento mais crítico da pandemia de Covid-19.

Na reta final da campanha, Wilson Lima não compareceu ao debate realizado pela Rede Amazônica, na quinta-feira, 27, e foi chamado de “fujão” por Eduardo Braga. “Fugiu, como fugiu da responsabilidade de governar nosso amado estado do Amazonas”, escreveu o emedebista em seu perfil no Twitter. Ao longo da disputa, o senador do MDB procurou explorar a ideia de que o Estado precisava de um governador com currículo. O parlamentar foi prefeito e vice-prefeito de Amazonas, ocupou o Palácio Rio Negro por dois mandatos e comandou o Ministério de Minas e Energia no governo Dilma Rousseff (PT). Nascido em Santarém-PA, Wilson Lima iniciou sua trajetória política em 2012, mas somente em 2018 disputou um cargo eletivo. Na ocasião, Lima foi para o segundo turno contra o atual governador, Amazonino Mendes, e foi eleito, impulsionado pela onda bolsonarista, com 58,5% dos votos.