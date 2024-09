Após indefinição, Ricardo Nunes decide participar de debate em São Paulo

Guilherme Boulos confirmou presença no evento e aproveitou para criticar o adversário, dizendo que o atual prefeito de SP estava fugindo da ocasião e de temas complicados

RONALDO SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Nunes chegou a confirmar a que não compareceria devido a agenda extensa de compromissos marcados anteriormente e que, segundo ele, não poderiam ser desmarcados



O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pelo MDB, Ricardo Nunes, decidiu comparecer ao debate promovido pelo Grupo Flow nesta segunda-feira (23), às 20h, após um fim de semana de indefinições. Segundo pessoas ligadas à campanha dele, desde o fim da noite de ontem (22), Nunes reavaliava a posição, buscando representantes que pudessem comparecer nos compromissos que ele tinha agendado para a mesma data e horário — um culto com o presidente da Assembleia de Deus Brás e com o presidente da Convenção Nacional das Assembleias de Deus, além de um jantar do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de São Paulo. No sábado (21), Nunes chegou a confirmar que não compareceria devido a agenda extensa de compromissos marcados anteriormente e que, segundo ele, não poderiam ser desmarcados. O candidato disse que a ação seria “deselegante”.

Mais tarde, o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, confirmou presença no evento e aproveitou para criticar o rival. Disse que o atual prefeito estava fugindo do debate e de temas complicados. “O Ricardo Nunes precisa explicar por que está fugindo do debate. Eu não entendi quando decidiu não ir. Talvez porque tenha receio de ser questionado sobre a ineficiência da sua gestão, de três anos e meio, em que não cumpriu as metas. Mas também pode ser porque tenha receio de ser questionado sobre os escândalos da sua gestão. Não acredito que isso vai funcionar na cabeça do eleitor”, afirmou. Em nota, a campanha de Nunes se manifestou criticando o deputado federal. “Boulos, mais uma vez, ataca Ricardo Nunes pelas costas. O método é usar a imprensa para fazer acusações vazias e as redes sociais para agredir a família Nunes. Isso demonstra que de civilizado o candidato da extrema esquerda não tem nada. Boulos decidiu ir ao debate do Flow somente no sábado à noite, depois de Ricardo Nunes dizer que não iria”.