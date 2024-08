Após resposta atravessada de Bolsonaro, Pablo Marçal o cobra por apoio financeiro em campanha

Candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo disse que fez o ex-presidente ‘gravar mais de 800 vídeos’ no Planalto e pediu devolução de R$ 100 mil

Reprodução/Twitter/@pablomarcal Marçal e Bolsonaro juntos nas campanhas para eleição de 2022



Pablo Marçal e Jair Bolsonaro trocaram farpas nesta manhã de quinta-feira (22) nas redes sociais. O ex-presidente respondeu de maneira irônica a um comentário feito pelo candidato do PRTB em um post. O post era sobre os investimentos no setor ferroviário durante seu governo, e Marçal comentou “Para cima deles, capitão. Como você disse: eles vão sentir saudades de nós”. Bolsonaro, no entanto, ironizou a expressão usada pelo candidato. “Nós? Um abraço”, respondeu. Então marçal tratou de cobrar o ex-presidente, comentando que tinha investido “R$ 100 mil reais” em sua campanha para presidência, em 2018, e disse “se o capitão quiser me tirar do ‘nós’, me ajude devolvendo os 100 mil reais depositando na minha campanha aqui de prefeito a São Paulo”.