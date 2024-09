Boulos promente ‘comprar briga’ para congelar passagem dos ônibus

Candidato do Psol criticou a gestão atual por permitir o aumento do subsídio enquanto a frota foi reduzida, prejudicando a população que depende do transporte público

Reprodução/Jovem Pan News Guilherme Boulos participa da Sabatina da Jovem Pan



O candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (Psol), participou nesta quarta-feira (11) da Sabatina da Jovem Pan e abordou questões cruciais sobre o transporte público na cidade. Ele prometeu “comprar briga” para congelar a tarifa dos ônibus e garantir o acesso justo ao transporte público. São Paulo possui a maior frota de ônibus do mundo, e muitos candidatos prometeram congelar a tarifa de ônibus no início de janeiro. Boulos destacou que essa promessa muitas vezes não se sustenta no segundo ano de mandato devido à pressão das empresas de transporte, que exigem aumentos tarifários. “Pretendo enfrentar essa questão de frente. Estudei detalhadamente os contratos das empresas de ônibus, e além da tarifa paga pelos usuários, as empresas recebem um subsídio da prefeitura para cobrir os custos operacionais. Esse subsídio, que era de aproximadamente 3 bilhões de reais há três anos, quase dobrou, chegando a 6 bilhões de reais”, disse o candidato. “Apesar do aumento do subsídio, o número de viagens realizadas pelas empresas foi reduzido em 20%, o que não é justificado pela variação do preço do diesel”, acrescentou.

Boulos também mencionou a infiltração do crime organizado nas empresas de ônibus, citando operações do Ministério Público e da Polícia Civil que resultaram na prisão de empresários ligados ao tráfico. Ele criticou a gestão atual por permitir o aumento do subsídio enquanto a frota foi reduzida, prejudicando a população que depende do transporte público. Caso seja eleito, o candidato prometeu “realizar uma auditoria nos contratos das empresas de ônibus e garantir que a população não seja mais prejudicada”, e garantiu que “onde houver irregularidades, exigirá o cumprimento dos contratos ou a substituição das empresas envolvidas”, com objetivo de trazer mais transparência e eficiência ao sistema de transporte público de São Paulo.