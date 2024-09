Candidato à reeleição, Dário Saadi é o primeiro colocado na disputa eleitoral em Campinas, aponta Paraná Pesquisas

Político do Republicanos tem 43,1% das intenções de voto; Pedro Toninho (PT) e Rafa Zimbaldi (Cidadania) estão tecnicamente empatados no segundo lugar

Divulgação/Prefeitura de Campinas Dário Saadi a reeleição



Pesquisa realizada pelo Paraná Pesquisas, com 800 eleitores, grau de confiabilidade de 95,0% e margem de erro de 3,5 pontos, apontou que o candidato Dário Saadi (Republicanos), que tenta a reeleição, lidera as inteções de voto, com 43,1%. Em segundo lugar Pedro Toninho, do PT está tecnicamente empatado com Rafa Zimbaldi (Cidadania). Toninho tem 20,1% e Rafa tem 18,0%. Além disso, a aprovação de Dário é de 40,1%, como atual Prefeito de Campinas, com 9,3% considerando a adminstração como ótima e 30,8% classificaram como boa.