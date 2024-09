Candidatura de Luiz Fernando Pezão à prefeitura de Piraí é barrada pela Justiça Eleitoral

Decisão foi tomada após o juiz acolher o pedido de impugnação feito pelo Ministério Público

O ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, teve sua candidatura à prefeitura de Piraí barrada pela Justiça Eleitoral. A decisão foi tomada após o juiz acolher o pedido de impugnação feito pelo Ministério Público, que foi apoiado pelo partido Agir e pela coligação do concorrente Arthur Tutuca. Pezão foi considerado inelegível em razão da suspensão de seus direitos políticos e já anunciou que pretende recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral. Em sua defesa, Pezão argumentou que não houve prejuízo ao erário e que, em outras ocasiões, foi absolvido em processos judiciais. O Ministério Público Federal havia previamente alertado sobre a existência de impedimentos para sua candidatura, e o Ministério Público Eleitoral também se manifestou a favor da impugnação, afirmando que Pezão não atende aos requisitos de elegibilidade.

A decisão de impugnação se fundamenta em uma condenação por improbidade administrativa, que envolve irregularidades em repasses destinados às áreas de Saúde e Educação durante seu mandato. Essa condenação o torna inelegível até 2027. Pezão busca reverter essa sentença ou, alternativamente, participar da eleição por meio de uma liminar. Afastado da vida política há seis anos e tendo cumprido 13 meses de prisão, Pezão também enfrentou um acidente doméstico recente, que resultou em uma lesão no ombro. Ele tinha planos de concorrer à prefeitura com o suporte de uma coligação que inclui dez partidos, entre eles o PT, enquanto seu adversário, Tutuca, conta com o respaldo do ex-governador Sérgio Cabral.

