Com apoio de Lira e Bolsonaro, JHC vence eleições em Maceió e mira governo de Alagoas

Atual prefeito foi reeleito com expressivos 83,25% dos votos; Rafael Brito, apoiado pelo senador Renan Calheiros e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ficou em segundo lugar

Reprodução/Facebook/JHC resultado confirma o amplo favoritismo de João Henrique Caldas



João Henrique Caldas (PL), conhecido como JHC, foi reeleito prefeito de Maceió no primeiro turno das eleições municipais, com expressivos 83,25% dos votos válidos. O resultado confirma o amplo favoritismo apontado pelas pesquisas e consolida seu mandato por mais quatro anos. Seu principal adversário, Rafael Brito (MDB), apoiado pelo senador Renan Calheiros (MDB) e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ficou em segundo lugar com 12,74% dos votos. A campanha do vencedor na capital alagoana foi marcada pela ausência em debates e sabatinas, optando por focar nas redes sociais como principal plataforma de comunicação.

Com apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), e do ex-presidente Jair Bolsonaro, JHC priorizou uma mensagem voltada para os desafios locais, evitando se envolver na polarização política nacional. Mesmo assim, Maceió, única capital nordestina onde Bolsonaro venceu em 2022, foi palco de uma disputa política entre os aliados de Lira e Renan, mirando as eleições de 2026.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em seu pronunciamento após a vitória, JHC agradeceu o apoio dos eleitores e destacou os projetos de sua gestão, como a entrega de 1.778 apartamentos para moradores que viviam às margens da lagoa e o programa “Gigantinhos”, que oferece creches em tempo integral. O prefeito também mencionou suas propostas para o novo mandato, que incluem a criação de um Hospital Veterinário Municipal, focado em atender animais de famílias de baixa renda e resgatados por ONGs. JHC, que já foi o deputado federal mais votado de Alagoas e do Brasil, agora reforça seu protagonismo na política alagoana, com planos que podem se estender para as eleições de 2026, quando cogita disputar o governo estadual.

Publicada por Fel

*Reportagem produzida com auxílio de IA