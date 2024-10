Cristina Graeml surpreende na reta final e enfrenta Eduardo Pimentel no segundo turno em Curitiba

Rosângela Moro, deputada federal por São Paulo e esposa do senador Sergio Moro, foi candidata a vice na chapa de Ney Leprevost, que acabou derrotado no primeiro turno

Montagem: Divulgação e Estadão Conteúdo Eduardo Pimentel, do PSD, e Cristina Graeml, do PMB



Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB) disputarão o segundo turno das eleições para a Prefeitura de Curitiba. Pimentel obteve 33,51% dos votos válidos, enquanto Graeml alcançou 31,17%. O terceiro colocado, Luciano Dulci (PSB), que contava com o apoio de partidos como PT, PCdoB, PV e PDT, ficou com 19,44%. Eduardo Pimentel, de 40 anos, já foi vice-prefeito de Curitiba em duas ocasiões (2016 e 2020) na chapa de Rafael Greca e conta com o apoio da coligação “Curitiba Amor e Inovação”, formada por PSD, Podemos, Republicanos, PL, MDB, Novo, Avante e PRTB. Além disso, ocupou o cargo de secretário municipal de Obras Públicas. Cristina Graeml, 54, disputa a eleição sem alianças. Nascida em Curitiba e formada em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Graeml ganhou notoriedade a partir de 2018 como produtora, editora e comentarista na “Gazeta do Povo”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A disputa também carrega reflexos da política nacional. Rosângela Moro (União Brasil), deputada federal por São Paulo e esposa do senador Sergio Moro (União Brasil), foi candidata a vice-prefeita na chapa de Ney Leprevost, que acabou derrotado no primeiro turno. A vitória de Leprevost era vista como importante para as pretensões de Sergio Moro nas eleições de 2026, quando ele pode concorrer ao governo do Paraná.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA