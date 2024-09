Datena dá cadeirada em Pablo Marçal durante debate para a Prefeitura de São Paulo

Após troca de ofensas, apresentador não gostou de ser chamado de ‘arregão’ e partiu para cima do candidato do PRTBe

Reprodução/TV Cultura José Luiz Datena dá uma cadeirada em Pablo Marçal durante debate da TV Cultura



O debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, realizado pela TV Cultura neste domingo (15), foi marcado por uma troca acalorada de acusações e pela expulsão do candidato José Luiz Datena (PSDB) após agredir o ex-coach e candidato Pablo Marçal (PRTB). O evento, que teve de ser temporariamente interrompido, trouxe à tona os desentendimentos entre os dois candidatos. A tensão começou quando Marçal questionou Datena sobre sua candidatura, acusando-o de “palhaçada” e insinuando que ele desistiria da corrida eleitoral, como já havia feito em outras ocasiões. Datena reagiu chamando Marçal de “bandidinho”, em referência à condenação do influenciador por furto qualificado em 2010. O apresentador também defendeu-se de antigas acusações de assédio, alegando que a suposta vítima havia se retratado publicamente.

A troca de provocações escalou quando Marçal chamou Datena de “arregão” e mencionou um suposto incidente em um debate anterior, onde Datena teria tentado agredi-lo. Em resposta, o apresentador perdeu o controle e agrediu Marçal com uma cadeira. O moderador Leão Serva interveio, anunciando um intervalo comercial. Ao retornar, informou que Datena havia sido expulso do debate em conformidade com o regulamento do evento. Marçal também foi advertido pela organização por ofensas verbais. O candidato do PRTB deixou o debate alegando mal-estar e foi levado ao Hospital Sírio-Libanês para atendimento médico.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA