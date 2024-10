David Almeida (Avante) disputará 2º turno com Capitão Alberto Neto (PL) em Manaus

Atual prefeito focou a campanha em prestação de contas, enquanto Neto apostou em segurança pública e a proximidade com a família Bolsonaro

Reprodução/Instagram/@davidalmeidaam/Câmara dos Deputados Candidato do Cidadania, Amon Mandel, terminou em terceiro lugar



O candidato do Avante à prefeitura de Manaus (AM), David Almeida, disputará o segundo turno com o candidato do PL, Capitão Alberto Neto. Com 96,05% das urnas apuradas, Almeida, que é o atual prefeito da cidade, teve 32,08% dos votos válidos, enquanto Alberto Neto ficou com 25%. O candidato do Cidadania, Amon Mandel, terminou em terceiro lugar, com 19,12% dos votos válidos. O candidato pelo partido União, Roberto Cidade, ficou com 16,96%.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller