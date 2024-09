Eduardo Girão é retirado de debate em Fortaleza

Embora tivesse obtido uma liminar que lhe permitia estar presente, essa decisão foi revogada após um pedido do ex-deputado George Lima, do Solidariedade

Reprodução/Instagram/@eduardogiraooficial Com a ausência do candidato, os demais participantes seguiram com o debate por mais três horas



O candidato à prefeitura de Fortaleza, Eduardo Girão, que é senador pelo partido Novo, foi impedido de participar de um debate transmitido pela TV Otimista na noite de segunda-feira (16). Embora tivesse obtido uma liminar que lhe permitia estar presente, essa decisão foi revogada após um pedido do ex-deputado George Lima, do Solidariedade, que contestou a participação de Girão. O mediador do debate, Paulo César Norões, comunicou a saída de Girão, explicando que a emissora recebeu uma intimação da justiça eleitoral para excluí-lo do evento.

Com a ausência do candidato, os demais participantes seguiram com o debate por mais três horas, discutindo temas relevantes para a cidade. Ao deixar o local, Girão expressou sua indignação, classificando sua retirada como um ato de “desrespeito” e “censura”. Ele argumentou que essa situação reflete um clima de “ditadura” no estado do Ceará.

