Eleições 2024: Saiba o que levar para votar no domingo

Cerca de 156 milhões de brasileiros votarão nas eleições municipais no dia 6 de outubro, com regras e orientações específicas

Fernando Frazão/Agência Brasil Urna eletrônica registra fim de votação em seção eleitoral; alto número de brasileiros não compareceram às urnas



Aproximadamente 156 milhões de brasileiros estarão aptos a votar no primeiro turno das eleições municipais de 2024, realizado no domingo (6). O segundo turno, onde necessário, ocorrerá em 27 de outubro. A votação será realizada das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília. Para participar, os eleitores devem apresentar um documento de identificação com foto, como RG, passaporte ou e-Título. É importante ressaltar que a biometria não é obrigatória, desde que o cadastro eleitoral esteja regular. Durante a votação, os eleitores escolherão seus candidatos a prefeito e vereador, sendo que o voto para vereador será contabilizado primeiro. A contagem dos votos terá início às 17h, e os resultados devem ser divulgados cerca de duas horas após o fechamento das urnas. Vale lembrar que votos em branco e nulos são considerados inválidos, mas não anulam a eleição, mesmo que representem uma quantidade significativa dos votos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Embora o uso de celulares seja proibido dentro da cabine de votação, os eleitores podem levar uma “colinha” com os números dos candidatos. A manifestação individual, como o uso de camisetas e adesivos, é permitida, mas aglomerações e campanhas ativas no dia da votação não são autorizadas. Crianças podem acompanhar os responsáveis nas seções eleitorais, e a entrada de animais de estimação não é restrita. Além disso, pessoas com deficiência, idosos, gestantes e lactantes têm prioridade na hora de votar, garantindo um atendimento mais ágil. Eleitores que não compareceram às eleições de 2022 ainda poderão votar em 2024, desde que apresentem uma justificativa para a ausência. A falta de justificativa pode acarretar multas e restrições na obtenção de documentos oficiais. As justificativas podem ser feitas pelo aplicativo e-Título ou em cartórios eleitorais até 60 dias após a data da votação.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA