Eleições de 2024 têm menor número de candidatos desde 2008

De acordo com um balanço do TSE que reúne dados de tribunais regionais eleitorais de todo o país, em 2024 foram registradas 454.693 candidaturas, uma queda de 18% em comparação com 2020

A Justiça Eleitoral já recebeu todos os registros de candidaturas de vereadores, prefeitos e vice-prefeitos para as eleições deste ano. O prazo de cadastro encerrou na quinta-feira (15) e registrou o menor número de candidatos desde 2008. De acordo com um balanço do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que reúne dados de tribunais regionais eleitorais de todo o país, em 2024 foram registradas 454.693 candidaturas, uma queda de 18% em comparação com 2020. O balanço final aponta que foram 15.412 candidatos a prefeito e 423.782 a vereador. Em 2020, esses números foram de 19.369 e 517.956, respectivamente.

A campanha eleitoral já está nas ruas, e o TSE divulgou as regras do que pode e o que não pode ser feito durante o período eleitoral. Além disso, o tribunal anunciou que o aplicativo Pardal já está disponível para receber denúncias de propaganda irregular até a véspera das eleições. O aplicativo é uma ferramenta importante para garantir a lisura do processo eleitoral, permitindo que eleitores denunciem irregularidades de forma rápida e eficiente.

