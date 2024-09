Geson Pessoa (Podemos) dispara na disputa pela Prefeitura de Osasco, aponta Paraná Pesquisas

Ex-prefeito Emidio de Souza (PT) é o segundo colocado, com 19,6%; petista tem a maior rejeição

Divulgação/Paraná Pesquisas Margem de erro da pesquisa é de 3,8 pontos percentuais



Uma pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta sexta-feira (27), revela que Gerson Pessoa (Podemos) lidera com ampla vantagem a corrida para a Prefeitura de Osasco, na Grande São Paulo. Segundo o levantamento, o deputado estadual tem 57,7% das intenções de voto, seguido pelo também deputado e ex-prefeito Emidio de Souza (PT), com 19,6%. O ex-vereador Dr. Lindoso (Novo) aparece com 8,7%, enquanto a estudante Glória Brito (PCO) registra 2,0%. A pesquisa também aponta que votos brancos, nulos ou para nenhum candidato somam 6,8%, e 5,2% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder. No cenário espontâneo, no qual os nomes dos candidatos não são apresentados, Gerson Pessoa mantém a liderança, com 42,3% das intenções de voto, seguido por Emidio de Souza, com 12,1%, e Dr. Lindoso, com 4,5%.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A rejeição dos candidatos também foi medida. Emidio lidera com 42,0%, seguido por Dr. Lindoso (22,1%) e Glória Brito (21,5%). Gerson Pessoa apresenta a menor rejeição, com 15,9%. Além disso, a pesquisa avaliou a administração do atual prefeito Rogério Lins. A gestão é aprovada por 80% dos entrevistados, sendo considerada ótima por 31% e boa por 37,6%. Já 17,7% desaprovam o governo. A margem de erro da pesquisa é de 3,8 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. Foram entrevistadas 710 pessoas entre os dias 23 e 26 de setembro de 2024​.