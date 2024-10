Guilherme Boulos promete incorporar propostas de Tabata Amaral em seu plano de governo

Tabata, que obteve 9,91% dos votos e ficou em quarto lugar na eleição, manifestou seu apoio a candidato do PSOL logo após a contagem dos votos

Reprodução/Jovem Pan Guilherme Boulos, candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo



Guilherme Boulos, candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, revelou que irá integrar três propostas do programa da deputada Tabata Amaral, do PSB, ao seu plano de governo. Tabata, que obteve 9,91% dos votos e ficou em quarto lugar na eleição, manifestou seu apoio a Boulos logo após a contagem dos votos. Em sua primeira atividade de rua no segundo turno, Boulos percorreu comércios na Estrada do M’Boi Mirim, local onde já havia conquistado 36,98% dos votos válidos no primeiro turno. Ele agradeceu publicamente a Tabata pelo apoio e destacou as propostas que serão incorporadas: o programa Jovem Empreendedor, que oferece crédito para novos negócios; o Rampa, que apoia mães de crianças autistas e com deficiência; e a criação de um Polo Tecnológico na zona leste da cidade.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Embora ainda não tenha se encontrado com Tabata desde o primeiro turno, Boulos expressou o desejo de agradecê-la pessoalmente em breve. Ele também mencionou que novos apoios estão a caminho e devem ser anunciados nos próximos dias. Durante o evento, o candidato reafirmou compromissos como a ampliação da Estrada do M’Boi Mirim e a construção da Ponte Graúna-Gaivotas, além de assinar uma carta de compromissos apresentada por lideranças locais. Boulos fez um apelo aos seus apoiadores para que se mobilizassem nas próximas semanas, ressaltando a necessidade de aumentar a votação na região. Ele enfatizou a importância de conquistar uma vitória expressiva no segundo turno, o que pode ser decisivo para sua campanha.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA