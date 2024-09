Justiça Eleitoral determina retirada de vídeos ofensivos de Pablo Marçal contra Datena e Nunes

A decisão foi tomada pela juíza Cláudia Barrichello, que considerou inaceitável a acusação feita por ex-coach, que chamou o tucano de ‘estuprador’

RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O juiz citou expressões como "falcatruas" e "manipulação" como exemplos de conteúdos que não devem ser veiculados



A Justiça Eleitoral determinou que Pablo Marçal, do PRTB, remova vídeos que contêm ofensas direcionadas a Ricardo Nunes, do MDB, e José Luiz Datena, do PSDB. A decisão foi tomada pela juíza Cláudia Barrichello, que considerou inaceitável a acusação feita por Marçal, que chamou Datena de “estuprador”, classificando a declaração como difamatória e agressiva. Em outra decisão, o juiz Murillo d’Ávila Vianna Cotrim também ordenou a retirada de um vídeo em que Marçal faz menção a uma suposta agressão de Nunes contra sua esposa. O magistrado considerou que o conteúdo era injurioso e não se adequava às normas eleitorais vigentes. Ele ressaltou que Marçal pode continuar a publicar, desde que evite ofensas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na mesma linha, Vianna Cotrim se manifestou em uma ação movida por Nunes contra Marçal, enfatizando que a legislação eleitoral proíbe a divulgação de informações que estejam fora de contexto, além de ofensas diretas. O juiz citou expressões como “falcatruas” e “manipulação” como exemplos de conteúdos que não devem ser veiculados. Essas decisões refletem a preocupação da Justiça com a integridade do processo eleitoral e a necessidade de manter um debate respeitoso entre os candidatos. A medida visa proteger a honra e a imagem dos envolvidos, garantindo que a campanha ocorra dentro dos limites legais estabelecidos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Seoane