Lula pede a Boulos que não responda a grosseria em debate

Mandatário fez elogios à campanha do candidato do PSOL e incentivou seus apoiadores a se unirem em torno da candidatura

BIA BORGES/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO SP - ELEIÇÕES 2024/SP/BOULOS/LULA - POLÍTICA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa de comício em apoio ao candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), no bairro de Campo Limpo, na zona sul da capital paulista, neste sábado (24). Lula disse que tem orgulho por estar pedindo voto para um candidato de fora do PT pela primeira vez na cidade. Ele também deu um recado a petistas que não estão confortáveis com a situação, pois esta é a primeira eleição da história do PT em que o partido não lança candidato próprio na capital paulista. "A gente não tem que tratar o Boulos como se ele fosse um candidato do PSOL. O Boulos é o candidato do PT, é o candidato do PSOL, é do PCdoB, é do PV, é do PDT, é de todos os partidos. 24/08/2024



Guilherme Boulos, candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, recebeu um importante respaldo do presidente Lula durante uma transmissão ao vivo. Na ocasião, Lula demonstrou sua confiança na candidatura de Boulos, destacando a relevância de sua proposta para a cidade. Essa declaração vem em um momento em que uma pesquisa do Datafolha aponta um empate técnico entre Boulos, o influenciador Pablo Marçal e o atual prefeito Ricardo Nunes. Durante a live, Lula fez elogios à campanha de Boulos, incentivando seus apoiadores a se unirem em torno da candidatura. O presidente ressaltou a necessidade de uma mobilização efetiva para que Boulos possa se destacar nas próximas etapas da disputa eleitoral. Essa manifestação de apoio é vista como um impulso significativo para a trajetória do candidato.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além de discutir a candidatura, Lula também abordou questões relacionadas à economia do Brasil, oferecendo conselhos valiosos a Boulos. Ele recomendou que o candidato mantenha a serenidade durante o debate programado na TV Globo, sugerindo que ele evite cair em provocações que possam desviar o foco de sua mensagem. Essa orientação visa fortalecer a imagem de Boulos como um candidato preparado e centrado. Lula enfatizou a importância de estabelecer uma conexão emocional com o eleitorado, um aspecto fundamental para conquistar a confiança dos cidadãos. Essa estratégia pode ser decisiva em um cenário eleitoral competitivo, onde a empatia e a identificação com os problemas da população são cruciais para o sucesso nas urnas.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA