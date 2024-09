Marina Helena critica Lula e Boulos em debate para a Prefeitura de São Paulo

Candidata à Prefeitura de SP disse que psolista ‘gosta de defender bandido’ e citou o envolvimento dele com movimentos sem-terra

TABA BENEDICTO/ESTADÃO CONTEÚDO Para ela, essas ações demonstram uma falta de compromisso com a segurança pública



Durante um debate transmitido pelo SBT, Marina Helena, que concorre à Prefeitura de São Paulo pelo partido Novo, fez duras críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, chamando-o de “ladrão”. A candidata também direcionou suas acusações a Guilherme Boulos, do PSOL, a quem responsabilizou por defender criminosos. Marina também apontou o envolvimento de Boulos em movimentos como o MST, além de criticar sua postura em relação à liberação de detentos. Para ela, essas ações demonstram uma falta de compromisso com a segurança pública.

Além disso, ela também questionou a ida do candidato ao desfile do Vai-Vai em São Paulo, no Carnaval de 2024. “Ele foi em um desfile de escola de samba que pegou todos os policiais e vestiu todos eles de demônios. É assim que ele vê a polícia. Boulos, por que você gosta tanto de defender bandido?” declarou a candidata.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller