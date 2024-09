Marina Helena diz que disputa está ‘em aberto’, apesar de ser desconhecida em São Paulo

Candidata do NOVO apontou que apoiará qualquer um para a disputa caso não chegue no segundo turno, menos os candidatos de esquerda, que são, segundo ela, ‘Boulos, Tabata e Datena’

Reprodução/Jovem Pan News Ela afirma que apoiará qualquer candidato que não seja de esquerda e destaca que há espaço para a direita em São Paulo



A candidata à prefeitura de São Paulo, Marina Helena (Novo), participou ontem (19) da Sabatina Jovem Pan. Durante a conversa, esclarecendo suas propostas políticas e respondendo a questionamentos, Marina falou sobre seu apoio no 2º turno das eleições, caso não seja eleita. Ela afirma que apoiará qualquer candidato que não seja de esquerda e destaca que há espaço para a direita em São Paulo. Primeiro, a candidata pontuou que desconfia das pesquisas eleitorais, mostrando que em 2018, para a disputa da presidência, por exemplo, Fernando Haddad (PT) vencia Jair Bolsonaro (PL). Na ocasião, Bolsonaro foi eleito. “O voto está em aberto (…) essa lorota de que a esquerda domina a cidade de São Paulo não é verídica, tem espaço para a direita e eu me coloco neste espectro”.

Observando as opções viáveis para voto, caso Marina não esteja no segundo turno, a candidata apontou que apoiará qualquer um, menos os candidatos de esquerda, que são, segundo ela, “Boulos, Tabata e Datena. Quem tiver contra eles no segundo turno…”, completou. Por fim, a candidata expressou que os debates são preocupantes e que o povo precisa ouvir propostas reais.

Veja o trecho da Sabatina Jovem Pan com Marina Helena:

Publicado por Marcelo Bamonte