Marina Helena diz que ‘é fácil comprovar’ suposto jatinho de Tabata Amaral

Segundo a candidata do Partido Novo, o eleitor está cansado de políticos que aparentam humildade em público, mas têm comportamentos diferentes em privado

Reprodução/Jovem Pan news Marina Helena participa da Sabatina da Jovem Pan



Marina Helena, candidata do Partido Novo para a prefeitura de São Paulo, participou nesta quarta-feira (18) da Sabatina da Jovem Pan. Ela foi questionada sobre uma acusação envolvendo a deputada Tabata Amaral, em que a candidata acusa Tabata de usar um jatinho particular para visitar o namorado, o prefeito de Recife, João Campos. Marina Helena afirmou que não acusaria sem provas e que a comprovação seria simples, bastando apresentar os comprovantes dos voos. Segundo a candidata, o eleitor está cansado de políticos que aparentam humildade em público, mas têm comportamentos diferentes em privado. Ela questionou Tábata sobre quem pagou pelo jatinho, quanto custou e quem era o dono da aeronave. Tábata negou as acusações e pediu uma retratação para evitar uma ação judicial.

A origem da informação foi questionada pela jornalista, que queria saber se alguém havia contado ou mostrado provas à candidata. A candidata respondeu que, se Tábata apresentasse os comprovantes, a questão seria resolvida facilmente. Ela reiterou que, em caso de processo, explicaria tudo na justiça. A candidata também mencionou críticas recebidas durante uma sabatina, onde foi acusada de violência de gênero política, mas desqualificou a especialista que fez a acusação, alegando que ela tinha ligações políticas com adversários.