Mulher é atacada com faca por ex-parceiro durante votação em Aracaju

Vítima, que já havia solicitado uma medida protetiva contra o agressor, recebeu atendimento médico no local e está fora de perigo

ANTONIO MACHADO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Policial, que estava à paisana, reagiu ao ataque e disparou contra o agressor



Uma mulher foi atacada com uma faca por seu ex-parceiro em um colégio estadual em Aracaju, Sergipe, durante o horário de votação. O incidente ocorreu na Avenida Rio de Janeiro, e a identidade da vítima não foi revelada. Apesar da gravidade da situação, ela recebeu atendimento médico no local e está fora de perigo. O agressor, Lauriedson Santos de Almeida, invadiu a seção eleitoral com a intenção de matar a ex-companheira, que já havia solicitado uma medida protetiva contra ele. Após o ataque, a mulher foi socorrida rapidamente, e a equipe médica confirmou que ela não corre risco de vida.

Almeida, que tem um histórico de uso de drogas e violência, foi contido por um policial militar que estava presente. O policial, que estava à paisana, reagiu ao ataque e disparou contra o agressor, que foi levado ao Hospital de Urgência em estado grave. Lauriedson Santos de Almeida já possui um histórico criminal, tendo sido indiciado em 2019 por desacato e, em 2012, enfrentou um inquérito por perturbação da tranquilidade.

