Nono debate para a Prefeitura São Paulo tem clima mais ameno e direitos de resposta negados

Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, foram os candidatos mais visados pelos adversários; ainda restam mais dois encontros até a realização do primeiro turno

O debate promovido pela TV Record entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo teve como protagonistas Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL. Também participaram Pablo Marçal, do PRTB, Tabata Amaral, do PSB, José Luiz Datena, do PSDB, e Marina Helena, do Novo. Durante o evento, Nunes foi alvo de críticas sobre sua administração, enquanto Boulos enfrentou questionamentos sobre a consistência de suas declarações. Este encontro foi o nono de um total de 11 debates programados antes do primeiro turno das eleições. Embora os candidatos tenham se atacado, o clima foi menos hostil em comparação com encontros anteriores. Os candidatos solicitaram 11 direitos de resposta, mas todos foram negados.

Marçal, que se mostrou mais reservado, tentou desferir um apelido a Boulos (chamando-o de Boules, uma referência à linguagem neutra), mas acabou penalizado com a redução de seu tempo de fala. Ele também questionou Nunes sobre um inquérito da Polícia Federal que investiga a “máfia das creches”, ao que Nunes respondeu atacando o histórico de Marçal. Mais tarde, o candidato do PRTB classificou o emedebista como “pior prefeito da história”.

Boulos e o apresentador Datena aproveitaram a oportunidade para criticar a administração de Nunes, enquanto ambos os candidatos tentaram se aproximar do eleitorado feminino. Tabata Amaral, por sua vez, questionou Boulos sobre as mudanças em suas posições políticas ao longo do tempo, sobretudo sobre questões mais caras aos conservadores, como a descriminalização das drogas e o regime de Nicolás Maduro na Venezuela.

O debate também contou com perguntas de jornalistas e abordou temas controversos, como a influência de Jair Bolsonaro na equipe de Nunes. Marçal tentou confundir os eleitores ao associar Boulos ao PT, enquanto o candidato do PSOL foi advertido por gestos durante o debate. O ambiente foi marcado por uma tensão palpável, com regras mais rigorosas estabelecidas para garantir o respeito entre os participantes. Essa abordagem visou criar um espaço mais civilizado para a troca de ideias e propostas.

