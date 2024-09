Paraná Pesquisas: Dr. Custódio lidera intenções de voto para Indaiatuba (SP) com 46,1%

Em segundo lugar, aparece Bruno Ganem (Podemos), com 36,3%, seguido pela Professora Bel (PT), com 1,7%

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta quarta-feira (18) sua pesquisa de intenções de voto para a prefeitura de Indaiatuba (SP). Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 710 eleitores. Em primeiro lugar no cenário estimulado, ou seja, onde os candidatos são apresentados ao eleitor, Dr. Custódio (MDB) lidera com 46,1%. Em segundo lugar, Bruno Ganem (Podemos) pontua 36,3%. Em terceiro e quarto lugar, respectivamente, temos Professora Bel (PT) com 1,7% e Frodo (PSTU) com 0,7%. Em última posição está Fabricio Salvaterra (Novo) com 0,4%.

Se observado o nível de rejeição de cada candidato, os números são aproximados. Bruno Ganem aparece em primeiro, com 27,5%. Em segundo lugar, Professora Bel 22,7%. Fabricio Salvaterra figura em terceiro com 15,5%. Dr. Custódio marca 14,4% e em último lugar está Frodo, com 13,8%. De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º CE01568/2024 para o cargo de Prefeito.

