Paraná Pesquisas: Géri Dutra (PL) lidera as intenções de voto em Pato Branco

Pesquisa publicada pela Paraná Pesquisas, realizada entre os dias 28 de setembro a 1 de outubro com 680 eleitores, com grau de confiança de 95,0% e com margem de erro de aproximadamente 3,8 pontos percentuais, revelou que o candidato Gerí Dutra (PL) lidera as intenções de voto no município de Pato Branco, Paraná, com 47,5%. Robson Canto, do PSD aparece em segundo lugar com 38,7%. A rejeição maior ficou com o candidato Volmir Sabbi (PT), com 43,2%, seguido de Robson Cantu com 31,5% e Géri Dutra com 21,9%.