Paraná Pesquisas: João Campos lidera em Recife com 77,3% de intenções de voto

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou, hoje (9), o levantamento de intenções de voto para a prefeitura de Recife. A pesquisa foi realizada com 800 eleitores, e tal amostra representativa do município de Recife atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,5 pontos percentuais para os resultados gerais. Em primeiro lugar, de forma disparada, João Campos (PSB) lidera a lista com 77,3%. Em seguida aparecem Gilson Machado (PL) com 5,4% Daniel Coelho (PSD) com 3,9%. Dani Portela (PSOL) figura somente na quarta posição, com 1,8%. Outros candidatos, figuram com menos de 1%.

Se observado o índice de rejeição, Daniel Coelho lidera a lista, com 34,6%. Em segundo e terceiro lugar, respectivamente, temos Dani Portela e Gilson Machado, com 26% e 25,3%. Ludmilla e Tecio Teles foram citados negativamente por 23,% e 23,1%. Simone Fontana e Victor Assis aparecem logo em seguida, com 18,3% e 17,5%. Ao fim, João Campos pontua somente 5,9%, tendo o menor índice de rejeição. De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitora sob o n.º PE-04159/2024 para o cargo de Prefeito.

