Polícia Federal abre 614 inquéritos para apurar crimes eleitorais

A Polícia Federal abriu 614 inquéritos para investigar crimes eleitorais durante as campanhas em andamento no país. Este movimento ocorre em um período crítico, que se estende de 16 de agosto, data oficial do início das campanhas, até 1º de outubro. A maior parte dos casos, totalizando 147, está relacionada ao crime de caixa dois, conforme revelam os dados do BIIT disponíveis nos dados abertos da PF. Além disso, outros tipos de infrações estão sendo investigados, incluindo 105 inquéritos por possível compra de votos, 83 por inscrição fraudulenta de eleitores, 75 por apropriação de recursos destinados ao financiamento eleitoral e 68 por difamação eleitoral.

O Estado do Rio de Janeiro desponta como o líder no número de inquéritos abertos, com 126 casos, seguido pelo Paraná, com 75, São Paulo, com 63, Ceará, com 39, e o Distrito Federal, com 25. Esses números são significativos, mas refletem apenas o período até o início de outubro. Com a continuidade das campanhas, especialmente nas cidades que terão segundo turno, a expectativa é que mais inquéritos sejam abertos. A campanha eleitoral se estende até 27 de outubro.

É destacada a importância desses dados para o acompanhamento das campanhas e o trabalho contínuo da Polícia Federal na fiscalização das eleições. A divulgação e análise desses números são fundamentais para garantir a transparência e a legalidade do processo eleitoral no país. A expectativa é que, com o avanço das investigações, mais detalhes sobre os casos sejam revelados, contribuindo para um ambiente eleitoral mais justo e seguro.

