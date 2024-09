Polícia Federal apreende R$ 500 mil em suspeita de compra de votos em Alagoas e Ceará

Investigações estão em andamento para determinar se o montante também tinha a mesma finalidade na área do Cariri

A Polícia Federal realizou a apreensão de R$ 500 mil em dinheiro vivo em Maceió, Alagoas, com a suspeita de que a quantia seria destinada à compra de votos. Na mesma quinta-feira, um valor idêntico foi confiscado em Juazeiro do Norte, Ceará, e as investigações estão em andamento para determinar se o montante também tinha a mesma finalidade na área do Cariri. Em Maceió, a abordagem ocorreu em Ponta Verde, onde um indivíduo foi detido após denúncias sobre o saque de uma quantia significativa para garantir apoio eleitoral. A origem do dinheiro não foi comprovada, e não havia justificativa para o seu transporte. O suspeito foi encaminhado à sede da Polícia Federal, onde um inquérito foi aberto para investigar possíveis crimes relacionados à compra de votos, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro.

No Ceará, a ação da PF foi desencadeada por denúncias sobre o transporte irregular de grandes quantias. Dois indivíduos foram levados à sede da PF em Juazeiro do Norte, e um inquérito foi instaurado para investigar possíveis crimes de corrupção eleitoral, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro. Entre janeiro e agosto deste ano, a Polícia Federal instaurou 1.061 investigações ligadas a crimes eleitorais. Dentre essas, 100 inquéritos foram abertos especificamente para apurar casos de compra de votos, além de 377 investigações sobre inscrições fraudulentas de eleitores. Também foram iniciados inquéritos relacionados ao “Caixa 2” de campanhas anteriores, evidenciando a intensificação das ações de combate à corrupção eleitoral.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA