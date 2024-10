Polícia Federal faz operação contra manipulação de pesquisas eleitorais em São José do Rio Preto

Suspeito se apresentava a candidatos como representante de um instituto, oferecendo seus serviços para alterar resultados; PF apreendeu celulares, computadores, documentos e R$ 157 mil em espécie.

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (4) a Operação Erro de Tipo II, que investiga a possível manipulação de pesquisas eleitorais de intenção de votos para prefeitos em diversas cidades da região metropolitana de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. De acordo com as investigações, o suspeito, que se apresentava como representante de um instituto de pesquisas, abordava candidatos oferecendo seus serviços para alterar os resultados das pesquisas eleitorais, com o objetivo de favorecer aqueles que o contratassem. Além disso, ameaçava os candidatos que não aceitassem sua proposta, afirmando que ofereceria o mesmo serviço aos opositores.

A empresa cobrava valores elevados por seus serviços, chegando a R$ 360 mil por um “prêmio” em caso de vitória do candidato. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, expedido pelo 17º Juízo das Garantias da Justiça Eleitoral, a PF apreendeu celulares, computadores, documentos e R$ 157 mil em espécie. O investigado está sujeito a responder por extorsão, prevista no artigo 158 do Código Penal, com pena de quatro a dez anos de reclusão, e por fraude em pesquisa eleitoral, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 9.504/97, que prevê pena de seis meses a um ano de detenção.

O nome da operação está ligado ao conceito estatístico de erro de tipo II, que ocorre quando um teste estatístico — neste caso, uma pesquisa eleitoral — gera resultados divergentes da realidade. As investigações seguem em andamento.

Publicado por Felipe Cerqueira