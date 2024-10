Real Time Big Data aponta Janad Valcari na liderança para prefeitura de Palmas com 52%

Em segundo e terceiro lugares, respectivamente, aparecem Eduardo Siqueira Campos e Professor Júnior Geo, com 22% e 16% das intenções de voto

Reprodução/Pesquisa Real Time Big Data A pesquisa foi realizada entre os dias 30 de setembro e 1° de outubro, consultando 1000 eleitores



A pesquisa Real Time Big Data divulgou, hoje, sua pesquisa de intenção de voto para a prefeitura de Palmas. No cenário estimulado, onde os candidatos são apresentados para os eleitores, Janad Valcari (PL) lidera a lista, com 52% das intenções de voto. Depois, respectivamente, temos Eduardo Siqueira Campos (Pod), Professor Júnior Geo (PSDB) e Lúcia Viana (PSOL), com 22%, 16% e 1%. Se observado o cenário espontâneo, onde não são apresentados os nomes dos candidatos, Janad Valcari (PL) lidera a lista, com 36% das intenções de voto. Depois, respectivamente, temos Eduardo Siqueira Campos (Pod) e Professor Júnior Geo (PSDB), com 19% e 12%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 30 de setembro e 1° de outubro, consultando 1000 eleitores. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa fica fixado em 95%.

Publicado por Marcelo Bamonte