Ricardo Nunes demite subprefeito da Lapa, Luiz Carlos Smith Pepe

A exoneração foi publicada no Diário Oficial do município; motivo teria sido o fato de Pepe ser aliado do vereador Rubinho Nunes (União Brasil), que deixou a campanha do emedebista para apoiar Pablo Marçal (PRTB)

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, tomou a decisão de demitir Luiz Carlos Smith Pepe, que ocupava o cargo de subprefeito da Lapa. A medida foi motivada pela estreita relação de Pepe com o vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, que recentemente declarou apoio à candidatura de Pablo Marçal, do PRTB, abandonando assim a campanha do prefeito. A demissão foi oficializada no Diário Oficial do município. Nunes explicou que a presença de Rubinho Nunes no governo representava um problema, levando à sua decisão. Para ocupar a vaga deixada por Pepe, Ana Carolina Nunes Lafemina foi nomeada como a nova subprefeita da Lapa.

A mudança na administração reflete uma tentativa de fortalecer a base de apoio do prefeito em um momento delicado. O presidente do diretório municipal do União Brasil, Milton Leite, anunciou que Rubinho Nunes enfrentará sanções severas, incluindo a exclusão do tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão do partido. Além disso, ele não terá acesso aos recursos do fundo eleitoral, e outras punições estão sendo consideradas em relação à sua conduta.

Em resposta à demissão, Rubinho Nunes criticou a postura do governo, afirmando que a ação evidencia um clima de revanchismo na administração atual. Ele se posicionou como alguém que está do lado certo, desafiando as decisões tomadas por Nunes e reafirmando seu compromisso com a candidatura de Pablo Marçal.

