Sabatina JP para Prefeitura de São Paulo recebe Pablo Marçal nesta sexta-feira

Evandro Cini conversa com o candidato do PRTB, às 22h, para conhecer suas propostas para a capital paulista

Reprodução/Jovem Pan News Jeff Bezos e sua noiva, a jornalista Lauren Sanchez, chegam para um jantar de Estado em homenagem ao primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, na Sala dos Livreiros da Casa Branca,



A Jovem Pan News segue com as sabatinas para os candidatos à prefeitura da maior cidade do país. Nesta sexta-feira (13), às 22h, Evandro Cini recebePablo Marçal (PSDB) para conhecer suas propostas para São Paulo.

Assista à chamada abaixo