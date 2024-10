Saiba como encontrar seu local de votação

Eleitor deve acessar o site do TSE e seguir o caminho indicado: clicar em ‘título eleitoral’, depois em ‘onde votar’

A partir de hoje, 3 de setembro, os eleitores têm a oportunidade de verificar sua seção de votação por meio do aplicativo e-Título ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Essa atualização é essencial para as eleições de 2024, permitindo que aqueles que solicitaram a transferência temporária de seção confiram seu novo local de votação de forma prática e rápida. Para realizar a consulta, o eleitor deve acessar o site do TSE e seguir o caminho indicado: clicar em “título eleitoral”, depois em “onde votar”. Em seguida, é necessário inserir informações como o número do título eleitoral, CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe. Após esse procedimento, a página exibirá a situação do eleitor, além do endereço, seção e zona de votação, incluindo detalhes sobre a coleta de biometria.

As eleições municipais de 2024 estão agendadas para o dia 6 de outubro, que será um domingo. O segundo turno, onde for necessário, ocorrerá no dia 27 do mesmo mês. Este pleito é significativo, pois irá eleger prefeitos e vereadores em mais de 5.500 municípios, envolvendo um total de mais de 150 milhões de eleitores, conforme informações do TSE. É fundamental que os eleitores estejam atentos a essas informações, garantindo que possam exercer seu direito ao voto de maneira adequada.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA