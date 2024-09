‘Se eu não for eleito, não me candidato a mais nada’, diz Datena

Candidato do PSDB destacou que a campanha foi planejada de última hora, o que pode ter contribuído para os resultados insatisfatórios

Reprodução/Jovem Pan News José Luiz Datena participa da Sabatina da Jovem Pan



O candidato à prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena (PSDB), participou nesta quinta-feira (12) da Sabatina da Jovem Pan. Ele afirmou que, se não for eleito, não se candidatará a mais nenhum cargo político. “Em campanhas anteriores, pretendia concorrer ao Senado, o que considerava uma forma mais tranquila de aprender a lidar com políticos e entrar na política”, disse. “Pesquisas indicavam que teria uma vitória tranquila como senador, com uma das votações mais expressivas de todos os tempos”, acrescenta. Datena mencionou que sua campanha atual é mais difícil, apesar de ter liderado as pesquisas em alguns momentos. “Em um determinado dia, estava com 19 pontos nas pesquisas, mas duas semanas depois, minha popularidade caiu drasticamente”, falou o candidato, que não soube explicar o motivo dessa queda, mas reconheceu que sua performance no debate da Band foi prejudicada por não ter se expressado bem.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Datena destacou que a campanha foi planejada de última hora, o que pode ter contribuído para os resultados insatisfatórios. Ele também abordou a importância da televisão e das redes sociais nas campanhas eleitorais. Ele argumentou que, embora as redes sociais sejam importantes, a televisão ainda tem um peso significativo. Ele exemplificou sua própria trajetória, afirmando que, como apresentador de televisão, conseguiu alcançar altos índices de popularidade. No entanto, ele reconheceu que sua transição para a política não foi bem-sucedida, em parte devido à dificuldade de se adaptar ao formato dos debates políticos. Por fim, o candidato refletiu sobre os desafios enfrentados durante sua campanha e a necessidade de uma preparação mais robusta para futuras empreitadas políticas. Ele enfatizou que, caso não seja eleito, pretende se afastar definitivamente da vida política, encerrando assim sua breve e conturbada carreira no cenário eleitoral.