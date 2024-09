Tabata Amaral promete transformar educação básica de São Paulo por meio da alfabetização e torná-la a melhor do Brasil  

Candidata ressaltou que, atualmente, duas em cada três crianças estão passando de ano sem saber ler ou escrever

Reprodução/JovemPanNews Tabata Amaral (PSB) participa da Sabatina da Jovem Pan



A candidata à prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral (PSB), destacou, durante a Sabatina da Jovem Pan, sobre como transformar educação pública de São Paulo na melhor do Brasil. Segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2023, a cidade de São Paulo perdeu posições nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ficando entre as dez melhores capitais nesse quesito. Em seu plano, Amaral promete que São Paulo terá a melhor Educação Básica pública do Brasil. Ela explicou que, durante a gestão de Bruno Covas, a cidade estava na segunda posição entre as capitais brasileiras, mas caiu 19 posições em três anos, sendo a capital que mais regrediu na alfabetização.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A candidata ressaltou que, atualmente, duas em cada três crianças estão passando de ano sem saber ler ou escrever. Para reverter essa situação, ela propõe um foco total na alfabetização, com avaliações bimestrais para identificar dificuldades, reforço escolar e tutoria. Além disso, defende a educação em tempo integral, citando Fortaleza como exemplo de cidade que, mesmo com menor investimento per capita, tem resultados superiores. Amaral argumenta que o tempo integral é fundamental para fortalecer o aprendizado em diversas disciplinas e proporcionar uma formação mais ampla, incluindo atividades como robótica, basquete e teatro.

Tabata também se comprometeu a universalizar a escola em tempo integral em oito anos de mandato, caso seja eleita e reeleita. Atualmente, apenas 11% das crianças na idade pré-escolar de 4 a 5 anos estão em escolas em tempo integral. Amaral explicou que, para atingir essa meta, será necessário um investimento de 16 bilhões de reais, sendo 3 bilhões para adaptar escolas e 13 bilhões para custeio. Ela mencionou a necessidade de reorganizar as finanças, combater desvios de recursos, como na máfia das creches, e buscar operações de crédito e repasses federais. Ela garantiu que essas medidas serão implementadas sem aumentar impostos, destacando os benefícios da escola em tempo integral para a segurança e o futuro das crianças. Ela acredita que, com uma gestão eficiente e transparente, é possível transformar a educação em São Paulo e oferecer um ensino de qualidade que prepare as crianças para os desafios do futuro.