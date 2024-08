Tensão aumenta entre Eduardo Paes e Cláudio Castro no Rio de Janeiro

Após críticas do prefeito à segurança pública do Estado, governador ameaçou retaliar o Solidariedade, que faz parte da coligação de Paes, mas tem cargos na gestão de Castro

Após receber críticas do prefeito Eduardo Paes (PSD) sobre a segurança pública do Estado, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), reagiu às manifestações. O partido Solidariedade conseguiu temporariamente evitar um desembarque forçado do governo de Castro, após ameaças ao longo de agosto. O motivo é que a legenda faz parte da coligação de apoio ao prefeito nas eleições de 2024, e Paes vinha criticando duramente a gestão estadual, especialmente na área de segurança pública. O Solidariedade, que ocupa vários cargos no segundo escalão do governo estadual, foi cobrado a adotar uma postura contrária às declarações do prefeito.

Segundo fontes da Jovem Pan, o partido se manifestou publicamente contra as críticas de Paes, preservando assim seus cargos e posições. No entanto, o partido Podemos não teve a mesma sorte. Entre 30 a 40 cargos destinados ao Podemos foram eliminados, e seus filiados exonerados de suas funções, em retaliação às críticas de Paes a Castro. Além disso, Felipe Peixoto, secretário estadual do governo Cláudio Castro e membro do PSD, partido de Eduardo Paes, também foi exonerado. Paes e Castro têm trocado críticas nas redes sociais, intensificando o clima de confronto.

