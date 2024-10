TSE registra 5.795 denúncias de propaganda eleitoral irregular

Maior parte diz respeito à prática de boca de urna, com 3.401 relatos

THIAGO LEMOS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Lixo na rua, com santinhos dos candidatos a vereador e prefeito do Recife



O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) contabilizou 5.795 denúncias relacionadas a propaganda eleitoral irregular, registradas por meio do aplicativo Pardal, desenvolvido para que os cidadãos possam reportar essas ocorrências. Dentre as queixas, a maior parte diz respeito à prática de boca de urna, com 3.401 relatos. Além disso, foram registradas 626 denúncias sobre propaganda irregular na internet, 230 sobre banners e cartazes, 207 sobre santinhos, 129 sobre adesivos e 101 sobre outdoors.

No dia da eleição, a solicitação de votos é estritamente proibida. Os eleitores têm a liberdade de expressar suas preferências de maneira silenciosa e individual. O aplicativo Pardal é destinado exclusivamente para denúncias de propaganda irregular, enquanto outras infrações eleitorais devem ser comunicadas ao Ministério Público.

