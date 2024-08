Veja o que Nunes, Boulos e Datena fizeram durante ausência em debate

Candidatos justificaram não comparecer pela falta de respeito de Pablo Marçal pelas regras impostas nos últimos encontros

Montagem/X/@GuilhermeBoulos/@ricardo_nunessp/@DatenaOficial Candidatos tiveram conflitos de agenda



O terceiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela revista Veja em parceria com a ESPM nesta segunda-feira (19), foi marcado por ser o primeiro a ter ausências de políticos convidados a participar. O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) esvaziaram o evento e foram criticados pelos oponentes. Os três, que haviam confirmado presença por escrito aos organizadores, cumpriram agendas de campanha no horário do evento.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Datena esteve na região da Jacu Pêssego, na zona leste da capital, apresentando sua proposta para incentivar a criação de empregos e investimentos. As fotos e vídeos do compromisso foram publicadas no perfil do apresentador no Instagram. Ele foi o primeiro que afirmou que não compareceria ao debate.

Já o prefeito participou da cerimônia de abertura do “JP Conecta Segurança Alimentar”, acompanhado de secretários da Prefeitura. Em seu perfil do Instagram, fotos e vídeos da agenda, no mesmo horário do debate, foram publicadas. O prefeito também tinha na agenda uma reunião com o secretário de Governo, Edson Aparecido, no gabinete de Nunes.

Guilherme Boulos não postou nas redes sociais atualizações durante o debate. O candidato havia informado, por meio de sua equipe, que estaria em “gravações” de material de campanha.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller