Sarto e Capitão Wagner irão para o segundo turno em Fortaleza

Enquanto Capitão Wagner recebeu o endosso do presidente Jair Bolsonaro, Sarto tem o apoio do atual prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio



O deputado estadual José Sarto (PDT) e o deputado federal Capitão Wagner (PROS) disputarão a Prefeitura de Fortaleza no segundo turno das eleições municipais. Com 51,80% das urnas apuradas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aponta que Sarto conquistou 35,8% dos votos com o apoio do ex-ministro Ciro Gomes e do atual prefeito da cidade, Roberto Cláudio (PDT), cuja gestão é bem avaliada pelos fortalezenses. Enquanto isso, Capitão Wagner, que recebeu o endosso do presidente Jair Bolsonaro, obteve 33,08% dos votos até agora. A candidata petista, Luizianne Lins, está em terceiro lugar com 17,81% dos votos. O segundo turno das eleições ocorrerá no dia 29 de novembro.

Essa não é a primeira vez que Capitão Wagner tenta conquistar a Prefeitura de Fortaleza. Nas últimas eleições municipais, ele chegou a disputar o cargo com Roberto Cláudio no segundo turno, mas perdeu com uma diferença de 7,2 pontos percentuais – 53,6% a 46,4%. Esse ano, ele se destaca como o único militar que obteve sucesso em uma capital brasileira. Para colocar o PDT mais uma vez à frente de Fortaleza, José Sarto espera contar com o apoio de Luizianne Lins, que foi prefeita da capital cearense durante dois mandatos, de 2005 a 2012.