Eleições em SP: Haddad lidera com 24%; França tem 18%; Tarcísio, 9%

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 17, mostra favoritismo do petista na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes; candidato de Doria oscila entre 3% e 8%

Roberto Casimiro/Estadão Conteúdo Ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) lidera em todos os cenários simulados



O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) lidera a corrida pelo governo do Estado de São Paulo, com 24%. Ele é seguido pelo ex-governador paulista Márcio França (PSB), que aparece com 18%. O terceiro colocado na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes é o candidato do presidente Jair Bolsonaro, ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que soma 9% das intenções de voto. É o que mostra a pesquisa Genial/Quaest divulgada na manhã desta quinta-feira, 17.

O levantamento reflete o imbróglio envolvendo as candidaturas de Haddad e França no maior colégio eleitoral do país. Apesar da filiação do ex-governador Geraldo Alckmin ao PSB estar encaminhada – caciques do partido esperam que o anúncio ocorra nos próximos dias –, os dois mantêm suas candidaturas ao Palácio dos Bandeirantes. Os petistas oferecem ao quadro socialista a vaga ao Senado na chapa de Haddad. Sem França na disputa, Haddad chega a 30% e é seguido por Tarcísio, que alcança os 11%. Nos quatro cenários simulados pela Quaest, o candidato do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), não alcança os dois dígitos. O vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) oscila entre 3% e 8%.

Nas simulações de segundo turno, Haddad segue na liderança. De acordo com o levantamento, o petista venceria Márcio França (38% a 33%), Tarcísio Gomes de Freitas (42% a 27%) e Rodrigo Garcia (41% a 25%). França venceria Garcia (44% a 15%) e Tarcísio, por sua vez, supera Garcia (29% a 18%). A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 14 de março, com amostra de 1.640 entrevistas de forma presencial domiciliar em 75 municípios do Estado de São Paulo. A margem de erro é de dois pontos percentuais e tem 95% de nível de confiabilidade. A pesquisa está registrada no TSE sob o número SP-03634/2022. Confira abaixo os cenários simulados pela pesquisa:

Primeiro turno

Cenário I

Fernando Haddad (PT): 24%

Márcio França (PSB): 18%

Tarcísio Gomes de Freitas (sem partido): 9%

Guilherme Boulos (PSOL): 7%

Renata Abreu (Podemos): 3%

Rodrigo Garcia (PSDB): 3%

Vinicius Poit (Novo): 2%

Felício Ramuth (PSD): 1%

Abraham Weintraub (Brasil 35): 1%

Branco/Nulo/Não pretende votar: 24%

Indecisos: 9%

Cenário II

Haddad: 30%

Tarcísio: 11%

Renata Abreu: 7%

Rodrigo Garcia: 5%

Poit: 3%

Ramuth: 3%

Branco/Nulo/Não pretende votar: 32%

Indecisos: 10%

Cenário III

Haddad: 31%

Tarcísio: 12%

Rodrigo Garcia: 6%

Poit: 4%

Ramuth: 3%

Branco/Nulo/Não pretende votar: 33%

Indecisos: 11%

Cenário IV

Haddad: 35%

Tarcísio: 15%

Rodrigo Garcia: 8%

Branco/Nulo/Não pretende votar: 33%

Indecisos: 9%

Segundo turno

Cenário I

Haddad: 41%

Garcia: 25%

Branco/Nulo/Não pretende votar: 28%

Indecisos: 6%

Cenário II

Haddad: 42%

Tarcísio: 27%

Branco/Nulo/Não pretende votar: 25%

Indecisos: 6%

Cenário III

Haddad: 38%

França: 33%

Branco/Nulo/Não pretende votar: 23%

Indecisos: 5%

Cenário IV

França: 44%

Garcia: 15%

Branco/Nulo/Não pretende votar: 32%

Indecisos: 9%

Cenário V

Tarcísio: 29%

Garcia: 18%

Branco/Nulo/Não pretende votar: 43%

Indecisos: 10%