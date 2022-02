Elmar Nascimento será o líder da bancada do União Brasil na Câmara

Deputado eleito pela Bahia já liderou os parlamentares do DEM e presidiu o Conselho de Ética; novo partido nasce com a maior bancada da Casa, mas deve sofrer debandada em março

Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados Elmar Nascimento rompeu com Rodrigo Maia e apoiou a eleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara



O deputado federal Elmar Nascimento (BA) será o líder da bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados. O partido nasce da fusão entre DEM e PSL. A informação foi confirmada à Jovem Pan pelo atual líder do DEM na Casa, Efraim Filho (PB). “Vou fazer a transição e focar na minha pré-candidatura ao Senado”, disse à reportagem. Nascimento já liderou a bancada do Democratas e presidiu o Conselho de Ética. O parlamentar se tornou aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), após romper com o então correligionário Rodrigo Maia (sem partido-RJ). Em tese, o União Brasil nasce como a maior bancada da Câmara, com 81 deputados (55 do PSL e 26 do DEM). A cúpula do novo partido está ciente, porém, de que haverá uma debandada de parlamentares na abertura da janela partidária, em 3 de março. Dentro do PSL, cerca de 25 deputados, ligados ao presidente Jair Bolsonaro, devem deixar a sigla. Entre os nomes que já indicaram que migrarão de legenda estão Eduardo Bolsonaro (SP), que seguirá o pai e se filiará ao PL, Carla Zambelli (SP), Bibo Nunes (RS) e Carlos Jordy (RJ), por exemplo.