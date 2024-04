Elon Musk ameaça fechar escritório do X (antigo-Twitter) no Brasil, cita censura e provoca Moraes nas redes

Neste sábado (6), Elon Musk, dono do X (antigo-Twitter) e da Tesla, respondeu a uma postagem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, do dia 11 de janeiro na rede social. A mensagem de Musk foi uma resposta ao tweet em que Moraes elogiava a nomeação de Ricardo Lewandowski ao cargo de ministro da Justiça. “Por que tanta censura no Brasil?”, questionou.

E, ainda, ameaçou fechar o escritório do X no país. “Estamos levantando todas as restrições. Este juiz aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortou o acesso ao 𝕏 no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá”, escreveu o empresário.

Why are you demanding so much censorship in Brazil?

We are lifting all restrictions. This judge has applied massive fines, threatened to arrest our employees and cut off access to 𝕏 in Brazil.

As a result, we will probably lose all revenue in Brazil and have to shut down our office there.

But principles matter more than…

— Elon Musk (@elonmusk) April 6, 2024