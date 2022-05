Elon Musk deve se encontrar com Bolsonaro nesta sexta

Bilionário vem ao Brasil a convite do ministro das Comunicações, Fábio Faria

Frederic J. BROWN / AFP Elon Musk é dono de empresas como a Tesla, fabricante de carros elétricos, aSapceX, que explora o mercado espacial, e a Starlink, provedora de internet via satélite



O bilionário Elon Musk, o homem mais rico do mundo na atualidade, deve se encontrar nesta sexta, 20, com o presidente Jair Bolsonaro (PL), em um hotel em Porto Feliz, no interior de São Paulo. O encontro foi confirmado pela equipe de Fábio Faria, ministro das Comunicações. A chegada de Musk está prevista para acontecer pela manhã, e outros empresários e ministros do governo brasileiro devem estar presentes na reunião. A vinda do empreendedor é resultado de um encontro dele com Faria em novembro de 2021. A ideia é que Musk apresente um plano para conectar as escolas em zonas rurais do Brasil com internet banda larga, e também para sistemas de monitoramento da Amazônia. O bilionário sul-africano é dono de empresas como a Tesla, que fabrica carros elétricos, a SpaceX, que explora o mercado espacial, e a StarLink, que visa conectar o mundo todo com internet de alta velocidade fornecida por satélite, e fez uma proposta oficial para comprar a rede social Twitter, em negociação que ainda não foi concluída.